При пожаре автомобиля в Песочне никто не пострадал

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При пожаре автомобиля, произошедшем ночью в четверг, 10 октября, в Песочне никто не пострадал. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Иномарка загорелась около 1:00. Огонь повредил два автомобиля, которые стояли рядом.
На место происшествия выезжали три расчета и семь человек личного состава.
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Что, если главная причина ремонтной эпидемии лежит на поверхности… труб?