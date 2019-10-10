Полиция назвала виновника ДТП у Академии ФСИН

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Фото: УМВД по Рязанской области
ДТП произошло около 20:55 в среду, 9 октября. За рулем иномарки был 25-летний рязанец.
В аварии пострадал 33-летний водитель «четырнадцатой». Пострадавшему оказали медпомощь.
Обстоятельства ДТП уточняются.
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В медицинском центре стали доступны программы комплексной лабораторной диагностики.