Под Рязанью электричка насмерть сбила подростка, еще один чуть не погиб

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В среду, 9 октября, электричка насмерть сбила подростка около станции Листвянка. Об этом пишет ИД «
По предварительной информации, трое девятиклассников после занятий в баскетбольной секции шли домой через станцию Листвянка.
Один из юношей попрощался с приятелями, двое других продолжили путь в сторону и Храпылево по железной дороге.
Навстречу им по другой ветке ехал товарный поезд. Отмечается, что подростки могли видеть его и не сошли с путей.
Около 16:15 их догнала электричка.
«Вероятно, шум „товарняка“ полностью заглушил ее приближение. Кроме того, ребята слушали музыку без наушников, что могло послужить отвлекающим фактором», — говорится в сообщении.
Один из школьников успел отскочить в сторону, второй погиб на месте.
Его друг по телефону сообщил о случившемся и оповестил дежурного на станции.
Спасшемуся подростку окажут необходимую психологическую помощь.
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