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8:52, 10 октября 2019 264
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Около «Барса на Московском» столкнулись два автомобиля

Около «Барса на Московском» столкнулись два автомобиля

Ночью в четверг, 10 октября, около «Барса на Московском» столкнулись два автомобиля. Фото с места ДТП опубликовано «ВКонтакте».

Машины получили серьезные повреждения. Информация о произошедшем уточняется.


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