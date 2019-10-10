Новый формат деловых переговоров. «Рельеф-Центр» провел в Рязани бизнес-конференцию

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В пятницу, 4 октября, в Рязани прошла бизнес-конференция RELEF CENTRE BUSINESS FORUM, участниками которой стали крупнейшие коммерческие и государственные предприятия региона. Организатором выступила компания «Рельеф-Центр» — лидер в оптовой дистрибьюции товаров для офиса, школы, хобби и творчества.
Общее число участников конференции превысило 230 человек: на деловую встречу нового формата пригласили ключевых клиентов корпоративного канала в Рязани — представителей регионального бизнеса, государственных и финансовых структур.
Программа бизнес-форума включала в себя деловые переговоры, экскурсию по центральному офису и современному складскому комплексу класса А+, оснащенному интеллектуальной системой управления Lead WMS. После посещения головного офиса участники отправились в ресторан «Небо», где прошла вечерняя часть программы.
Гостей приветствовали коммерческий директор Павел Голубев и директор корпоративного департамента Николай Пятаев, который подчеркнул, что сотрудничество с рязанскими партнерами было и остается для «Рельеф-Центра» одним из значимых направлений работы.
«Мероприятия в Рязани для нас всегда особенные. В следующем году компании исполняется 20 лет. У нас за плечами долгий путь от маленькой фирмы до компании федерального масштаба. И этот путь начался здесь, в Рязанской области. Здесь находится наш головной офис и главный логистический комплекс, где ежедневно трудится команда сильнейших профессионалов. И, конечно же, в Рязани много наших клиентов, с которыми мы шли к успеху, росли и развивались. Вместе с вами мы каждый день открываем новые возможности и двигаемся вперед», — сказал он.
Начальник отдела продаж Юлия Васина рассказала участникам конференции о принципах работы компании, которая предоставляет своим партнерам поддержку на всех этапах сотрудничества, а также о новом направлении работы «Рельеф-Центра» — производственном.
Гости узнали, что в поселке Лесной Шиловского района действует завод «Ока-Пласт», который производит пластик, потеснивший с отечественного рынка китайскую продукцию. В 2018 году из Москвы в Рязань перевезли завод «ГАММА», производящий товары для детского творчества.
Для участников конференции также организовали специальную выставку, где они ознакомились с ассортиментом компании, включающим в себя товары популярных брендов — «ГАММА», Berlingo, Lomond, Unilever, Paclan.
Завершился деловой форум гала-ужином с развлекательной программой: представители рязанских компаний сразились в интеллектуальной битве, специальные гости из Москвы Art Sunset Party провели для участников конференции мастер-класс по живописи. Также гости смогли сыграть в импровизированном казино, увидеть лазерное шоу и выступление кавер-групп.
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