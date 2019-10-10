Нападение директора УК с молотком на рязанца попало на видео

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Конфликт директора управляющей компании и рязанца, который жаловался на протекающую во время ремонта крышу, попал на видео. Кадры с камеры видеонаблюдения опубликовала
По версии следствия, в воскресенье, 6 октября, 33-летний рязанец делал ремонт в квартире в новом доме в Московском районе Рязани. Во время дождя квартиру залило. Мужчина вызвал представителей управляющей компании.
В дом приехали люди, один из которых представился директором УК. Между мужчинами начался
Пострадавшего 33-летнего рязанца госпитализировали с травмами, полиция
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