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17:17, 10 октября 2019 46

Компания «Мармакс» рассказала об эксклюзивных квартирах с каминами

Компания «Мармакс» рассказала об эксклюзивных квартирах с каминами

Компания «Мармакс» рассказала рязанцам об эксклюзивных квартирах с каминами в жилом комплексе бизнес-класса «ДОСТОЯНИЕ на Чапаева». Продажу квартир уже открыли.

«В историческом центре не так много предложений, где соединяется стиль, богатая история и традиции нового поколения. В „ДОСТОЯНИИ на Чапаева“ мы разработали уникальные концепции: двор-галерею с ландшафтным дизайном, личный фитнес-зал, „Маркет“ на первом коммерческом этаже и панорамный этаж с каминами», — отметили представители компании «Мармакс».

По их словам, камины — особое украшение интерьеров в Европе, очаг дополняет обстановку или становится ее главной особенностью.

«Камин в квартире остановит и вырвет вас из большого потока информационного мира, заставит вспомнить о действительно важном и подумать о грядущем, поможет успокоиться и ощутить неторопливый поток мыслей и приятных воспоминаний», — рассказали в пресс-центре.

«Мармакс» предоставляет рязанцам возможность приобрести квартиру с камином на панорамном этаже.

«Как подчеркнуть эти особенности в интерьере городской квартиры, решать только нашим клиентам. Уже сейчас они могут обратиться в дизайн-студии и заказать проект стильной кухни-гостиной с камином, — добавили в компании. — Также на этапе строительства наши клиенты могут изменить планировку и сделать ее такой, как мечтали!»

Забронировать квартиры можно по телефону отдела продаж: 500-005.


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