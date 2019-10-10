Компания «Мармакс» рассказала об эксклюзивных квартирах с каминами

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Компания «Мармакс» рассказала рязанцам об эксклюзивных квартирах с каминами в жилом комплексе бизнес-класса «
«В историческом центре не так много предложений, где соединяется стиль, богатая история и традиции нового поколения. В „ДОСТОЯНИИ на Чапаева“ мы разработали уникальные концепции: двор-галерею с ландшафтным дизайном, личный фитнес-зал, „Маркет“ на первом коммерческом этаже и панорамный этаж с каминами», — отметили представители компании «Мармакс».
По их словам, камины — особое украшение интерьеров в Европе, очаг дополняет обстановку или становится ее главной особенностью.
«Камин в квартире остановит и вырвет вас из большого потока информационного мира, заставит вспомнить о действительно важном и подумать о грядущем, поможет успокоиться и ощутить неторопливый поток мыслей и приятных воспоминаний», — рассказали в пресс-центре.
«Мармакс» предоставляет рязанцам возможность
«Как подчеркнуть эти особенности в интерьере городской квартиры, решать только нашим клиентам. Уже сейчас они могут обратиться в дизайн-студии и заказать проект стильной кухни-гостиной с камином, — добавили в компании. — Также на этапе строительства наши клиенты могут изменить планировку и сделать ее такой, как мечтали!»
Забронировать квартиры можно по телефону отдела продаж: 500-005.
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Что, если главная причина ремонтной эпидемии лежит на поверхности… труб?