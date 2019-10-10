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9:09, 10 октября 2019 48
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Китай введет систему распознавания лиц для доступа в интернет

Китай введет систему распознавания лиц для доступа в интернет

В Китае с 1 декабря введут систему распознавания лиц для доступа в интернет. Об этом сообщили «Вести.Финанс».

Все операторы связи будут проверять, является ли гражданин, подавший заявление на подключение к интернету, фактическим владельцем удостоверения личности. Контролироваться также будет подлинность удостоверения личности.

Помимо этого, операторам необходимо будет уведомить всех клиентов о том, что до конца ноября 2019 года они не смогут передавать или перепродавать свою SIM-карту другому лицу.

Также операторов обяжут помочь клиентам проверять номера сотовых или стационарных телефонов, которые не принадлежат им, но зарегистрированы под их именами.

Неопознанные номера проверят и при необходимости закроют.

Систему будут использовать в метро вместо билетов. Достаточно будет посмотреть в экран, чтобы открыть турникет. Для распознания личности потребуется около 30 секунд.

Новые методы регистрации станут частью системы «социального кредита». Власти Китая хотят повысить безопасность интернета, следить за поведением пользователей и находить неблагонадежных граждан.


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