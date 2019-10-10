Калужанка родила ребенка весом более пяти килограммов

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Калужанка родила ребенка с рекордным весом. Об этом сообщили в
26 сентября на свет появился мальчик весом 5 кг 370 г и ростом 59 см.
«Роды прошли легко и физиологично. Самочувствие мамы и малыша отличное», — сообщили врачи.
По их словам, такие случаи в Калуге бывают довольно редко, но ранее здесь уже рождался малыш весом 5,6 кг.
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В медицинском центре стали доступны программы комплексной лабораторной диагностики.