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Фото: Администрация Рязани
Елена Сорокина выйдет на субботник. Мэр Рязани на своей
Сорокина пригласила рязанцев присоединиться к ней и «сделать город чище, светлее, комфортнее».
«Помимо уборки территорий на еженедельных субботниках я и мои заместители готовы встретиться с горожанами „на земле“, обсудить волнующие темы, ответить на вопросы», — написала мэр.
Первый субботник организуют 12 октября. Полный список площадок появится на сайте администрации города.
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