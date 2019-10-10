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17:36, 10 октября 2019 127
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А что в кино? «Гемини», «Девушки бывают разные» и другие новинки

А что в кино? «Гемини», «Девушки бывают разные» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша RZN.info расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

На этой неделе на экраны выходит фантастический боевик «Гемини» режиссера Энга Ли с Уиллом Смитом, который сыграл в фильме сразу две роли.

Российские новинки — комедия Сарика Андреасяна «Девушки бывают разные» с Дмитрием Нагиевым в главной роли и триллер Андрея Симонова «Болевой порог». Также стоит отметить новый фильм Вуди Аллена — романтическую комедию «Дождливый день в Нью-Йорке» и фильм ужасов «Маленькие чудовища», в котором зомби-апокалипсис предстает в необычном свете.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».


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