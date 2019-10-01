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Фото: Pixabay.com
Жительница Воронежа продавала наркотики за биткоины. Об этом
Оперативники выяснили, что женщина два года торговала запрещенными веществами. Полученные биткоины она меняла на рубли. Злоумышленница заработала около 750 тысяч рублей.
На 25-летнюю горожанку завели дело по части 1 статьи 174.1 УК («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»). Фигурантка находится под домашним арестом.
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