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15:58, 1 октября 2019 67
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Жительница Воронежа продавала наркотики за биткоины

Жительница Воронежа продавала наркотики за биткоины

Фото: Pixabay.com

Жительница Воронежа продавала наркотики за биткоины. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Оперативники выяснили, что женщина два года торговала запрещенными веществами. Полученные биткоины она меняла на рубли. Злоумышленница заработала около 750 тысяч рублей.

На 25-летнюю горожанку завели дело по части 1 статьи 174.1 УК («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»). Фигурантка находится под домашним арестом.


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