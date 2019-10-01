Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:52, 1 октября 2019 49
 0    0

Жительница Мурманска пыталась дать взятку воронежскому полицейскому

Жительница Мурманска пыталась дать взятку воронежскому полицейскому

Жительница Мурманска пыталась дать взятку воронежскому полицейскому. Об этом сообщили в региональном следкоме.

Сына 59-летней женщины подозревают в наркопреступлении. Мать пришла к полицейскому в обед и предложила деньги «за содействие по уголовному делу». Оперативник предупредил ее об уголовной ответственности. Через некоторое время женщина принесла в служебный кабинет 200 тысяч рублей.

На жительницу Мурманска завели уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «б» части 4 статьи 291 УК («Покушение на дачу взятки в крупном размере»). Она полностью признала вину.

Фото с сайта воронежского СУ СКР


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 день назад
«СМ-Клиника» набирает обороты

«СМ-Клиника» набирает обороты

Первый медицинский центр «СМ-Клиника» в Рязани открылся в начале сентября 2018 года и уже получил более тысячи благодарных отзывов.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:30, 29 сентября 2019 13 971
В Рязани простились с ветераном Великой Отечественной войны, убитым вместе с супругой
10:14, 26 сентября 2019 5 215
Под Рязанью убили известного бизнесмена — СМИ
14:44, 26 сентября 2019 5 261
Известного рязанского бизнесмена расстреляли в машине. Подробности
14:40, 26 сентября 2019 3 839
После жалоб на поборы уволили директора рязанской школы 3
17:33, 22 сентября 2019 2 014
«Замечательно у нас в городе живется». При подаче отопления в Рязани затопило еще один дом
Все новости
Форум