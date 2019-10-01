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Жительница Мурманска пыталась дать взятку воронежскому полицейскому. Об этом
Сына 59-летней женщины подозревают в наркопреступлении. Мать пришла к полицейскому в обед и предложила деньги «за содействие по уголовному делу». Оперативник предупредил ее об уголовной ответственности. Через некоторое время женщина принесла в служебный кабинет 200 тысяч рублей.
На жительницу Мурманска завели уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «б» части 4 статьи 291 УК («Покушение на дачу взятки в крупном размере»). Она полностью признала вину.
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