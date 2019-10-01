За неделю в Рязани подорожали огурцы и помидоры. Мониторинг цен

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За неделю с 24 по 30 сентября, в Рязани подорожали огурцы (на 10,2%) и помидоры (на 8,9%). Мониторинг цен предоставил Рязаньстат.
Незначительно цены увеличились на жирный творог, мясные консервы, гречневую крупу, куриные яйца, сметану.
Подешевели следующие продукты:
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Уже в первые дни после открытия моста водители стали сравнивать новое покрытие со стиральной доской, соцсети наполнились жалобами и насмешками.