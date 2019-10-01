Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:19, 1 октября 2019 115
 0    0

За неделю в Рязани подорожали огурцы и помидоры. Мониторинг цен

За неделю в Рязани подорожали огурцы и помидоры. Мониторинг цен

За неделю с 24 по 30 сентября, в Рязани подорожали огурцы (на 10,2%) и помидоры (на 8,9%). Мониторинг цен предоставил Рязаньстат.

Незначительно цены увеличились на жирный творог, мясные консервы, гречневую крупу, куриные яйца, сметану.

Подешевели следующие продукты:

  • пшено на 5,1%;
  • яблоки на 3,9%;
  • картофель на 3,2%;
  • сахар-песок на 2%;
  • морковь на 1,3%;
  • рис шлифованный на 1,3%;
  • молоко пастеризованное на 1%.

© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
2 дня назад
16 миллиметров позора. Почему новое покрытие Солотчинского моста разочаровало рязанцев

16 миллиметров позора. Почему новое покрытие Солотчинского моста разочаровало рязанцев 6

Уже в первые дни после открытия моста водители стали сравнивать новое покрытие со стиральной доской, соцсети наполнились жалобами и насмешками.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:30, 29 сентября 2019 13 788
В Рязани простились с ветераном Великой Отечественной войны, убитым вместе с супругой
10:14, 26 сентября 2019 5 191
Под Рязанью убили известного бизнесмена — СМИ
14:44, 26 сентября 2019 5 236
Известного рязанского бизнесмена расстреляли в машине. Подробности
14:40, 26 сентября 2019 3 792
После жалоб на поборы уволили директора рязанской школы 3
17:33, 22 сентября 2019 2 007
«Замечательно у нас в городе живется». При подаче отопления в Рязани затопило еще один дом
Все новости
Форум