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Воронежский пенсионер сбил на «зебре» 14-летнюю девочку. Об этом
Авария произошла в понедельник, 30 сентября, в 14:45 у дома №100 на улице Хользунова. Предварительно, 83-летний водитель Daewoo Nexia ехал по улице Хользунова в сторону улицы Антонова Овсеенко. На нерегулируемом переходе он сбил девочку. Ее госпитализировали.
Полицейские проводят проверку.
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