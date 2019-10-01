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17:14, 1 октября 2019 50
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Воронежских железнодорожников наградили в парламенте

Воронежских железнодорожников наградили в парламенте

Фото: Pixabay.com

В понедельник, 1 октября, воронежских железнодорожников наградили в парламенте. Почетные грамоты и благодарности сотрудники и ветераны Юго-восточной железной дороги получили к профессиональному празднику, сообщил сайт облдумы.

Председатель парламента Владимир Нетесов поздравил коллектив ЮВЖД с Днем компании ОАО «Российские железные дороги».

«Благодаря вашему добросовестному труду, профессионализму и таланту Юго-восточная магистраль строилась и развивалась, вносила и вносит весомый вклад в экономику страны и нашего региона», — обратился председатель облдумы к железнодорожникам.

Он пожелал воронежцам успехов и крепкого здоровья.


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