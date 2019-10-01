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13:28, 1 октября 2019 266

Во время поездки в Скопинский район Елена Митина осмотрела школы и встретилась с местными жителями

Во время поездки в Скопинский район Елена Митина осмотрела школы и встретилась с местными жителями

В понедельник, 30 сентября, в рамках региональной недели депутат Госдумы Елена Митина посетила Скопинский район. На личном приеме граждан парламентарий обсудила со скопинцами вопросы, связанные с участием в программе по реализации местных инициатив, организацией движения городского транспорта, реставрацией здания школы №1.

Активисты также обратили внимание Елены Митиной на ситуацию с вырубкой здоровых вековых деревьев попросили «предотвратить экологическую катастрофу».

Во время посещения микрорайона Заречный депутат осмотрела территорию около Дома культуры, где в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» началось благоустройство сквера.

На создание зоны отдыха выделили 11,5 млн рублей. На эти средства должны расчистить территорию, заасфальтировать дорожки, оборудовать сцену для проведения праздников, установить лавочки, урны, цветочницы и светильники, спортивную и игровую площадки.

В этот же день парламентарий осмотрела отремонтированный спортзал в школе имени Горького, на который из бюджетов всех уровней выделили более 2,32 млн рублей. Средства потратили на замену систем отопления, вентиляции и освещения, ремонт полов, стен, потолка, раздевалок, санузла, кабинета учителя физкультуры, коридора.

Также Елена Митина посетила здание, в котором откроются пункт проката технических средств Скопинского комплексного центра соцобслуживания населения и отделение дневного пребывания для инвалидов и граждан пожилого возраста. Его ремонтируют в рамках нацпроекта «Демография» и пилотного проекта «Создание и внедрение комплекса мер по долговременному уходу за гражданами пожилого возраста и инвалидами».

Из регионального и муниципального бюджетов на работы выделили 2,5 млн рублей, на которые заменят оконные блоки и двери, отремонтируют входную группу, внутренние помещения, санузлы, запустят отопление.

Кроме этого, за счет привлечения внебюджетных средств отремонтируют крышу. Оборудование для пункта проката технических средств закупят за счет федерального бюджета.

В рамках поездки депутат побывала в селе Вослебово, где местная школа стала участником проекта «Единой России» «Детский спорт». На территории образовательного учреждения установили спортивную площадку стоимостью более 1 млн рублей. Здесь появились различные тренажеры, секторы для прыжков в длину, благоустроенная зона для игровых видов спорта.

Также парламентарий осмотрела Мало-Шелемишевскую школу, ставшую участником национального проекта «Образование». На капремонт здания из бюджетов всех уровней выделили более 4,9 млн рублей, которые потратили на ремонт входной группы, замену дверных и оконных блоков, ремонт коридоров и другое.


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