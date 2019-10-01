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16:43, 1 октября 2019 105
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Владимирцам продлят выплаты на детей с полутора до трех лет

Владимирцам продлят выплаты на детей с полутора до трех лет

Фото: Pixabay.com

С 1 января 2020 года владимирцам продлят выплаты на детей с полутора до трех лет. Об этом сообщил сайт администрации области.

Сейчас на помощь могут рассчитывать семьи, на каждого члена которой в месяц выходит меньше 15 937,5 рубля (полуторакратная величина прожиточного минимума). С января 2020 года право возникает, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 23 492 рубля на человека (двухкратная величина прожиточного минимума).

Ежемесячная выплата назначается на год. Затем родителям нужно подать новое заявление.

Подать заявление на выплату можно в любое время в течение трех лет со дня рождения ребенка. Их принимают в учреждениях соцзащиты по месту жительства. Основные документы: паспорт, свидетельство о рождении ребенка, справки о доходах членов семьи за год, реквизиты банковского счета и СНИЛС членов семьи (родители и ребенок).


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