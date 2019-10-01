RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
С 1 января 2020 года владимирцам продлят выплаты на детей с полутора до трех лет. Об этом
Сейчас на помощь могут рассчитывать семьи, на каждого члена которой в месяц выходит меньше 15 937,5 рубля (полуторакратная величина прожиточного минимума). С января 2020 года право возникает, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 23 492 рубля на человека (двухкратная величина прожиточного минимума).
Ежемесячная выплата назначается на год. Затем родителям нужно подать новое заявление.
Подать заявление на выплату можно в любое время в течение трех лет со дня рождения ребенка. Их принимают в учреждениях соцзащиты по месту жительства. Основные документы: паспорт, свидетельство о рождении ребенка, справки о доходах членов семьи за год, реквизиты банковского счета и СНИЛС членов семьи (родители и ребенок).
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьМэрия отчиталась о промывке ливневки за неделю
|
cледующая новость →В Рязани дорожную разметку впервые начали обновлять термопластиком
Первый медицинский центр «СМ-Клиника» в Рязани открылся в начале сентября 2018 года и уже получил более тысячи благодарных отзывов.