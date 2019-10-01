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Фото: Pixabay.com
В Воронежской области определились с началом отопительного сезона. На совещании в понедельник, 30 сентября, руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Галина Смирнова заявила, что в многоквартирные дома пустят тепло в течение десяти дней,
Сейчас специалисты ремонтируют системы отопления в 121 доме. Работы планируют завершить к 10 октября, сразу после этого в квартирах будет тепло.
Как уточнила Смирнова, социальные учреждения начали отапливать с 23 по 27 сентября.
При этом в настоящее время Верхне-Донское управление Ростехнадзора оценивает готовность муниципальных образований области к отопительному сезону. Паспорта готовности должны выдать до 15 ноября. Как пояснила Галина Смирнова, этот срок юридический и не влияет на фактический запуск тепла.
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