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В Воронеже закрыли лабораторию по производству амфетамина. Об этом этом
Предварительно, с ноября 2018 года по февраль 2019 в гараже на Проспекте Патриотов двое участников преступной группы изготавливали наркотики. Иструкцию они нашли в интернете, там же заказали необходимое оборудование.
«За время деятельности у подельников сформировался круг постоянных покупателей на торговой площадке в компьютерной сети», — отметили в пресс-службе.
Полицейские изъяли около восьми килограммов амфетамина, химические вещества и оборудование. Они завели пять уголовных дел по части 4 статьи 228.1 УК («Незаконное производство и сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). Мужчинам в возрасте 26 и 30 лет грозит до 20 лет тюрьмы.
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