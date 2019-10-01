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11:09, 1 октября 2019 37
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В Воронеже закрыли лабораторию по производству амфетамина

В Воронеже закрыли лабораторию по производству амфетамина

В Воронеже закрыли лабораторию по производству амфетамина. Об этом этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Предварительно, с ноября 2018 года по февраль 2019 в гараже на Проспекте Патриотов двое участников преступной группы изготавливали наркотики. Иструкцию они нашли в интернете, там же заказали необходимое оборудование.

«За время деятельности у подельников сформировался круг постоянных покупателей на торговой площадке в компьютерной сети», — отметили в пресс-службе.

Полицейские изъяли около восьми килограммов амфетамина, химические вещества и оборудование. Они завели пять уголовных дел по части 4 статьи 228.1 УК («Незаконное производство и сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). Мужчинам в возрасте 26 и 30 лет грозит до 20 лет тюрьмы.

Фото с сайта воронежского УМВД


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