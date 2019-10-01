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9:28, 1 октября 2019 47
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В Воронеже столкнулись два автобуса и «ГАЗель»

В Воронеже столкнулись два автобуса и «ГАЗель»

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В понедельник, 30 сентября, в Воронеже столкнулись два автобуса и «ГАЗель». Травмы получили три человека, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла в 16:17 у дома №156 по Ленинскому проспект. По предварительным данным, ехавший по маршруту №26а «ПАЗ» оказался на «встречке», где столкнулся с пассажирским автобусом «Неоплан», а затем с «ГАЗелью».

В больницу попали мужчина и две женщины из «ПАЗа».

Отмечается, что автобус «Неоплан» направлялся в Волгоград.


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