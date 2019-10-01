RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
В понедельник, 30 сентября, в Воронеже столкнулись два автобуса и «ГАЗель». Травмы получили три человека,
Авария произошла в 16:17 у дома №156 по Ленинскому проспект. По предварительным данным, ехавший по маршруту №26а «ПАЗ» оказался на «встречке», где столкнулся с пассажирским автобусом «Неоплан», а затем с «ГАЗелью».
В больницу попали мужчина и две женщины из «ПАЗа».
Отмечается, что автобус «Неоплан» направлялся в Волгоград.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьПрокуратура обязала рязанский тубдиспансер построить забор
|
cледующая новость →С 1 октября в России ужесточили требования к хостелам
Уже в первые дни после открытия моста водители стали сравнивать новое покрытие со стиральной доской, соцсети наполнились жалобами и насмешками.