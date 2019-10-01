В тамбовском селе Прудки украли мост

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Фото: Pixabay.com
В ночь на 27 сентября в селе Прудки Мучкапского района украли мост. Он соединял два берега ручья,
Оперативники нашли подозреваемого в краже за несколько часов. Мужчина 1980 года рождения хотел сделать из моста перекрытие для погреба. Металлическую конструкцию он вытащил при помощи трактора с ковшом.
Мост вернут на место в ближайшее время.
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Первый медицинский центр «СМ-Клиника» в Рязани открылся в начале сентября 2018 года и уже получил более тысячи благодарных отзывов.