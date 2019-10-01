В среду в Рязанской области ожидается до +18 градусов. Прогноз погоды

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В среду, 2 октября, в Рязанской области ожидается до +18 градусов. Прогноз погоды опубликовали на
По данным синоптиков, ожидается переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью +4, +9 градусов, днем +13, +18 градусов.
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