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14:28, 1 октября 2019 55
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В среду в Рязанской области ожидается до +18 градусов. Прогноз погоды

В среду в Рязанской области ожидается до +18 градусов. Прогноз погоды

В среду, 2 октября, в Рязанской области ожидается до +18 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

По данным синоптиков, ожидается переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью +4, +9 градусов, днем +13, +18 градусов.


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