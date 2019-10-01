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Фото: © RZN.info / Мария Аверкина
К середине октября отремонтируют 90% калужских дорог. Об этом
Оставшиеяся работы обсудили на заседании комитета по реализации региональной части нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Координатор партийного проекта «Чистая страна», председатель комиссии по экологии и транспорту заксобрания Сослан Такаев пояснил, что «некоторые сложности» возникли из-за экстренной смены подрядчика.
«Но это никаким образом не должно отражаться на жителях. Люди не должны испытывать неудобств при передвижении по городу», — отметил Такаев.
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