В Липецке на кольцевой развязке столкнулись «Рено» и «Шевроле»

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В Липецке на кольцевой развязке столкнулись Renault и Chevrolet. Об этом
Аваряи произошла в понедельник, 20 сентября, в 10:30 на улице Московской. За рулем Renault был 49-летний мужчина, второй машиной управлял 33-летний липчанин.
Травмы получил водитель Renault. Госпитализация ему не потребовалась.
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