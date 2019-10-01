В Госдуме предложили разрешить ввоз незарегистрированных психотропных лекарств

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В Госдуме предложили разрешить ввоз в Россию незарегистрированных психотропных лекарств по решению врачебной комиссии. Об этом сообщило издание «
По данным портала, пациенты должны будут предоставить справку, что продающиеся в стране лекарства им не подходят.
По словам депутата Андрея Исаева, существуют редкие болезни, при которых людям необходимы особые сильнодействующие препараты. При этом пациенты с такими заболеваниями должны состоять на учете и проходить обязательные медкомиссии.
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