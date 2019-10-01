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Фото: Администрация Рязани
С начала года в Рязани спилили 160 аварийных деревьев. Об этом сообщил сайт горадминистрации.
Всего убрали более 900 деревьев в парках, скверах и во дворах. Кроме того, в городе спилили около пяти тысяч квадратных метров поросли.
Также опилили сухие ветки у деревьев, растущих вдоль улиц.
Отмечается, что работы продолжаться осенью и зимой.
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