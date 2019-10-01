С 1 октября в Тульской области подняли зарплату бюджетникам

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Фото: Pixabay.com
С 1 октября в Тульской области на на 4,3% подняли зарплату работникам государственных и муниципальных учреждений. Об этом
На 4,3% также увеличивается размер минимальной заработной платы как для работников бюджетной сферы (с 11 440 рублей до 11 932 рублей), так и для работников внебюджетного сектора (с 13 520 рублей до 14 100 рублей).
Отмечается, что по уровню среднемесячной зарплаты область занимает четвертое место (31 334 рубля) среди регионов ЦФО, уступив Москве, Московской и Калужской областям.
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