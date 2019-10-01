Рязанский дизайнер выиграла фотосъемку для журнала «Vogue» на неделе моды в Милане

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Рязанский дизайнер Ольга Султанова выиграла фотосъемку для журнала «Vogue» на неделе моды в Милане. Об этом рассказали в
Во время участия в полуфинале международного конкурса молодых дизайнеров в Москве на неделю моды девушку пригласили эксперты из Италии. В Милане Ольга Султанова показала свою коллекцию «Masquerade». Она получила один из пяти основных призов.
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Первый медицинский центр «СМ-Клиника» в Рязани открылся в начале сентября 2018 года и уже получил более тысячи благодарных отзывов.