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15:24, 1 октября 2019 117
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Рязанцы смогут лично задать вопрос зампреду регионального правительства Росляковой

Рязанцы смогут лично задать вопрос зампреду регионального правительства Росляковой

Рязанцы смогут лично задать вопрос зампреду регионального правительства Анне Росляковой.

Встреча пройдет в четверг, 3 октября, в 16:00 в «Точке кипения» (Каширина, 1-а). Прийти может любой желающий. В группе «Рязанская область» проведут прямой эфир, где можно будет задать вопросы в комментариях.

На вопросы жителей региона ответят первый зампред правительства Анна Рослякова, а также руководители госстройнадзора Василий Маслов и госжилинспеции Геннадий Шмидт, замминистра по делам территорий и информполитике Жанна Фомина, начальник главного управления ЗАГС Елена Васильева, начальник главного архивного управления Александра Перехватова и руководитель главуправления по взаимодействию с федеральными территориальными органами Александр Сурин.

Напомним, делать публичные отчеты чиновников предложил глава региона Николай Любимов. Первым об итогах работы рассказал зампредседателя правительства региона Дмитрий Филиппов.


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