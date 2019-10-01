Рязанцы смогут лично задать вопрос зампреду регионального правительства Росляковой

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Рязанцы смогут лично задать вопрос зампреду регионального правительства Анне Росляковой.
Встреча пройдет в четверг, 3 октября, в 16:00 в «Точке кипения» (Каширина, 1-а). Прийти может любой желающий. В группе «Рязанская область» проведут
На вопросы жителей региона ответят первый зампред правительства Анна Рослякова, а также руководители госстройнадзора Василий Маслов и госжилинспеции Геннадий Шмидт, замминистра по делам территорий и информполитике Жанна Фомина, начальник главного управления ЗАГС Елена Васильева, начальник главного архивного управления Александра Перехватова и руководитель главуправления по взаимодействию с федеральными территориальными органами Александр Сурин.
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