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Фото: Pixabay.com
Рязанцы напишут Всероссийский экономический диктант. В среду, 9 октября, в РГАТУ имени Костычева все желающие смогут проверить свой уровень знаний экономики.
Акцию организовали Вольное экономическое общество России и Международный Союз экономистов при участии Финансового университета при Правительстве РФ.
Диктант пройдет в 83 регионах страны и за рубежом. По словам организаторов, они хотят заинтересовать людей экономикой, чтобы жители страны лучше ориентировались в ситуации.
Организаторы подготовили два теста — для школьников и для всех остальных.
Также диктант можно будет написать онлайн. Регистрацию уже открыли.
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