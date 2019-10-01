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12:26, 1 октября 2019 104
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Рязанцу назначили исправительные работы за невыплату алиментов детям

Рязанцу назначили исправительные работы за невыплату алиментов детям

Рязанцу назначили исправительные работы за невыплату алиментов детям. Об этом сообщил сайт Сасовского районного суда.

Установлено, что мужчина уже раз отказывался платить алименты своим несовершеннолетним детям.

Суд назначил отцу исправительные работы на три месяца с удержанием пяти процентов из заработной платы государству.

Приговор вступил в законную силу.


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