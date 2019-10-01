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Рязанцу назначили исправительные работы за невыплату алиментов детям. Об этом сообщил
Установлено, что мужчина уже раз отказывался платить алименты своим несовершеннолетним детям.
Суд назначил отцу исправительные работы на три месяца с удержанием пяти процентов из заработной платы государству.
Приговор вступил в законную силу.
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