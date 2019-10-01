Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:41, 1 октября 2019 57
 0    0

Нетесов осмотрел новый детсад с зимним садом и лабораторией

Нетесов осмотрел новый детсад с зимним садом и лабораторией

Фото: Pixabay.com

В понедельник, 20 сентября, председатель воронежской облдумы Владимир Нетесов осмотрел новый детсад №22 с зимним садом и лабораторией. Об этом сообщил сайт регионального парламента.

Детский сад рассчитан на 280 мест, но сейчас туда ходят 330 человек. В учреждении работают двенадцать групп, в том числе три для детей ясельного возраста. В комнатах установили новую мебель и интерактивное оборудование. У детсада есть благоустроенная территория с прогулочными и спортивной площадками.

Нетесов вместе с заведующей детским садом Ингой Меркуловой осмотрел ясельную группу, пищеблок, зимний сад, спортивный зал, медкабинет, информационно-библиотечный центр, музыкальный зал, студию ИЗО, кабинет английского языка и детскую лабораторию.

На детсад ушло 251 миллион 614 тысяч рублей, из них 183 миллиона 98 тысяч выделили из областного бюджета, остальные деньги — из городского.

«В рамках нацпроекта „Демография“ на создание в детских садах региона мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет выделен 1 млрд 47 млн рублей, из них 890 млн рублей — средства федерального бюджета. До конца 2019 года средства на данные цели будут освоены в полном объеме», — пояснил Владимир Нетесов.

По его словам, в этом году всего появится 4 322 места для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет. В 2020—2021 годах создадут еще 2 603 места для детей от полутора до трех лет.

Фото с сайта воронежской облдумы


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
22 часа назад
«СМ-Клиника» набирает обороты

«СМ-Клиника» набирает обороты

Первый медицинский центр «СМ-Клиника» в Рязани открылся в начале сентября 2018 года и уже получил более тысячи благодарных отзывов.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:30, 29 сентября 2019 13 580
В Рязани простились с ветераном Великой Отечественной войны, убитым вместе с супругой
10:14, 26 сентября 2019 5 166
Под Рязанью убили известного бизнесмена — СМИ
14:44, 26 сентября 2019 5 211
Известного рязанского бизнесмена расстреляли в машине. Подробности
14:40, 26 сентября 2019 3 750
После жалоб на поборы уволили директора рязанской школы 3
17:33, 22 сентября 2019 2 005
«Замечательно у нас в городе живется». При подаче отопления в Рязани затопило еще один дом
Все новости
Форум