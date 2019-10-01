Нетесов осмотрел новый детсад с зимним садом и лабораторией

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Фото: Pixabay.com
В понедельник, 20 сентября, председатель воронежской облдумы Владимир Нетесов осмотрел новый детсад №22 с зимним садом и лабораторией. Об этом
Детский сад рассчитан на 280 мест, но сейчас туда ходят 330 человек. В учреждении работают двенадцать групп, в том числе три для детей ясельного возраста. В комнатах установили новую мебель и интерактивное оборудование. У детсада есть благоустроенная территория с прогулочными и спортивной площадками.
Нетесов вместе с заведующей детским садом Ингой Меркуловой осмотрел ясельную группу, пищеблок, зимний сад, спортивный зал, медкабинет, информационно-библиотечный центр, музыкальный зал, студию ИЗО, кабинет английского языка и детскую лабораторию.
На детсад ушло 251 миллион 614 тысяч рублей, из них 183 миллиона 98 тысяч выделили из областного бюджета, остальные деньги — из городского.
«В рамках нацпроекта „Демография“ на создание в детских садах региона мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет выделен 1 млрд 47 млн рублей, из них 890 млн рублей — средства федерального бюджета. До конца 2019 года средства на данные цели будут освоены в полном объеме», — пояснил Владимир Нетесов.
По его словам, в этом году всего появится 4 322 места для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет. В 2020—2021 годах создадут еще 2 603 места для детей от полутора до трех лет.
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