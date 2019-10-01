Мэрия отчиталась о промывке ливневки за неделю

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Фото: Администрация Рязани
С 18 сентября по 1 октября в Рязани промыли 1 600 метров ливневки. Об этом сообщил
Работы провели на следующих улицах: Первомайский проспект, Васильевский проезд, Интернациональная, Молодцова. Специалисты также очистили 61 колодец и 79 решеток.
В управлении благоустройства города отметили, что работы продолжат.
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