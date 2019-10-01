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10:54, 1 октября 2019 128
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Любимов получил диплом о повышении квалификации в Академии гражданской защиты МЧС

Любимов получил диплом о повышении квалификации в Академии гражданской защиты МЧС

Фото: Правительство Рязанской области

В понедельник, 30 сентября, в Академии гражданской защиты МЧС Николай Любимов получил диплом о повышении квалификации по программе «Оперативное управление функциональной подсистемой РСЧС (единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций)». Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Также губернатор Рязанской области обсудил сотрудничество с руководством московского вуза.

Начальник академии Виктор Панченков показал Любимову учебный центр управления в кризисных ситуациях, кафедры аэронавигации и беспилотных авиационных систем, а также аварийно-спасательных работ, в том числе классы горной и водолазной подготовки. Губернатор осмотрел общежитие и учебно-спортивный комплекс вуза.


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