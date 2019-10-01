Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:58, 1 октября 2019 120

Компания «Мармакс» рассказала о видовых преимуществах жилого комплекса в центре города

Компания «Мармакс» рассказала о видовых преимуществах жилого комплекса в центре города

Компания «Мармакс» рассказала о видовых преимуществах жилого комплекса в центре города.

«В жилом комплексе „Наследие Современности“ создали комфортные планировки для будущих владельцев и позаботились о том, чтобы каждый житель комплекса мог насладиться прекрасными видами на исторический центр и Рязанский кремль», — отметили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что «Наследие Современности» — это жилой комплекс с «особыми видовыми характеристиками», поэтому особое внимание «Мармакс» уделил оконным системам и спроектировал видовую террасу для жильцов.

«В доме установят мультифункциональные стекла „SunGuard“, которые не пропускают ультрафиолетовые лучи и прекрасно сохраняют тепло. Также у таких стекол есть специальное покрытие, чтобы ваши дети могли спокойно играть в квартире, а вы не боялись, что они могут разбить стекло в комнате в одной из ваших комнат», — подчеркнули в пресс-службе.

По словам представителей компании, архитектура комплекса выполнена в неоклассическом стиле: «в меру строгая и выразительная, органично вписывается в окружение».

«Сохранить внешний облик города и помочь ему развиваться на уровне современных тенденций градостроения — одни из главных задач нашей строительной компании, — пояснили в „Мармакс“. — Панорамные окна, благородное окружение, вид на Рязанский кремль, открытая терраса для жителей комплекса, ландшафтный дизайн внутренней и внешней территории — все это позволяет вам ощутить новый уровень комфорта от „Мармакс“ в доме бизнес-класса».

Получить более подробную информацию о квартирах в «Наследии Современности» можно по номеру: 500-005.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

adv
Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 день назад
«СМ-Клиника» набирает обороты

«СМ-Клиника» набирает обороты

Первый медицинский центр «СМ-Клиника» в Рязани открылся в начале сентября 2018 года и уже получил более тысячи благодарных отзывов.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:30, 29 сентября 2019 13 971
В Рязани простились с ветераном Великой Отечественной войны, убитым вместе с супругой
10:14, 26 сентября 2019 5 215
Под Рязанью убили известного бизнесмена — СМИ
14:44, 26 сентября 2019 5 261
Известного рязанского бизнесмена расстреляли в машине. Подробности
14:40, 26 сентября 2019 3 839
После жалоб на поборы уволили директора рязанской школы 3
17:33, 22 сентября 2019 2 014
«Замечательно у нас в городе живется». При подаче отопления в Рязани затопило еще один дом
Все новости
Форум