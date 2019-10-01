Компания «Мармакс» рассказала о видовых преимуществах жилого комплекса в центре города.

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Там подчеркнули, что «Наследие Современности» — это жилой комплекс с «особыми видовыми характеристиками», поэтому особое внимание «Мармакс» уделил оконным системам и спроектировал видовую террасу для жильцов.
«В доме установят мультифункциональные стекла „SunGuard“, которые не пропускают ультрафиолетовые лучи и прекрасно сохраняют тепло. Также у таких стекол есть специальное покрытие, чтобы ваши дети могли спокойно играть в квартире, а вы не боялись, что они могут разбить стекло в комнате в одной из ваших комнат», — подчеркнули в пресс-службе.
По словам представителей компании, архитектура комплекса выполнена в неоклассическом стиле: «в меру строгая и выразительная, органично вписывается в окружение».
«Сохранить внешний облик города и помочь ему развиваться на уровне современных тенденций градостроения — одни из главных задач нашей строительной компании, — пояснили в „Мармакс“. — Панорамные окна, благородное окружение, вид на Рязанский кремль, открытая терраса для жителей комплекса, ландшафтный дизайн внутренней и внешней территории — все это позволяет вам ощутить новый уровень комфорта от „Мармакс“ в доме бизнес-класса».
Получить более подробную информацию о квартирах в «Наследии Современности» можно по номеру: 500-005.
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Первый медицинский центр «СМ-Клиника» в Рязани открылся в начале сентября 2018 года и уже получил более тысячи благодарных отзывов.