Из-за гибели рыбы в калужской реке завели уголовное дело

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Фото: Pixabay.com
Из-за гибели рыбы в реке Суходрев в районе поселка Детчино Малоярославецкого района завели уголовное дело. Об этом
Проверка выяснила, что рыба погибла под действием тока.
«Данные обстоятельства подтверждаются отсутствием превышений концентраций загрязняющих веществ в реке Суходрев на момент гибели рыбы, а также характером повреждений водных биологических ресурсов», — отметили в прокуратуре.
Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 1 статьи 256 УК («Незаконная добыча водных биологических ресурсос применением взрывчатых, химических веществ, электротока). Максимальная санкция этой статьи — два года лишения свободы.
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