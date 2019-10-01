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13:32, 1 октября 2019 117
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Из-за гибели рыбы в калужской реке завели уголовное дело

Из-за гибели рыбы в калужской реке завели уголовное дело

Фото: Pixabay.com

Из-за гибели рыбы в реке Суходрев в районе поселка Детчино Малоярославецкого района завели уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба калужской прокуратуры.

Проверка выяснила, что рыба погибла под действием тока.

«Данные обстоятельства подтверждаются отсутствием превышений концентраций загрязняющих веществ в реке Суходрев на момент гибели рыбы, а также характером повреждений водных биологических ресурсов», — отметили в прокуратуре.

Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 1 статьи 256 УК («Незаконная добыча водных биологических ресурсос применением взрывчатых, химических веществ, электротока). Максимальная санкция этой статьи — два года лишения свободы.


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