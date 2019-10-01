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Группа The Hatters представит рязанцам новый альбом «Forte & Piano». Сольный концерт пройдет в
Рязань стала восьмым городом, куда музыканты приедут в рамках своего тура. Они исполнят композиции из нового альбома, а также песни, которые уже хорошо известны публике.
Купить билеты можно
Справка
The Hatters («Шляпники») — российская джипси-фолк-рок группа, основанная в 2016 году в Санкт-Петербурге. За это время выпустили четыре альбома и более десяти клипов.
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