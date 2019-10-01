Джентельменский набор. Рязанка украла из магазина коньяк и шоколадку

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Рязанка украла из магазина коньяк и шоколадку. Об этом сообщил
Известно, что женщина украла из супермаркета: бутылку коньяка, бутылку воды, несколько шоколадок, торт, пачку сливочного масла и соус.
Суд признал рязанку виновной по статье 7.27 части 2 КоАП РФ. Женщине назначили наказание — административный штраф в размере трех тысяч рублей.
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