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14:18, 1 октября 2019 91
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Джентельменский набор. Рязанка украла из магазина коньяк и шоколадку

Джентельменский набор. Рязанка украла из магазина коньяк и шоколадку

Рязанка украла из магазина коньяк и шоколадку. Об этом сообщил сайт Спасского райсуда.

Известно, что женщина украла из супермаркета: бутылку коньяка, бутылку воды, несколько шоколадок, торт, пачку сливочного масла и соус.

Суд признал рязанку виновной по статье 7.27 части 2 КоАП РФ. Женщине назначили наказание — административный штраф в размере трех тысяч рублей.


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