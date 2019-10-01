Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:09, 1 октября 2019 211
 0    0

Два рязанских предприятия выплатили работникам более 300 тысяч долга

Два рязанских предприятия выплатили работникам более 300 тысяч долга

Два рязанских предприятия выплатили работникам более 300 тысяч долга. Об этом сообщил сайт облпрокуратуры.

Директор ООО «Бархан» задолжал четырем работникам 275 тысяч рублей, а руководитель ООО «Сервистех» — более 83 тысяч одному работнику организации.

На руководителей завели уголовные дела за невыплату зарплаты свыше двух месяцев. По решению суда, каждую из организаций обязали заплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.

Так как долги погасили, мировой судья Рязанского районного суда рассмотрел ходатайство следователей о прекращении уголовных дел.

Постановления суда не вступили в законную силу и могут быть обжалованы в апелляционном порядке.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
2 дня назад
16 миллиметров позора. Почему новое покрытие Солотчинского моста разочаровало рязанцев

16 миллиметров позора. Почему новое покрытие Солотчинского моста разочаровало рязанцев 6

Уже в первые дни после открытия моста водители стали сравнивать новое покрытие со стиральной доской, соцсети наполнились жалобами и насмешками.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:30, 29 сентября 2019 13 580
В Рязани простились с ветераном Великой Отечественной войны, убитым вместе с супругой
10:14, 26 сентября 2019 5 166
Под Рязанью убили известного бизнесмена — СМИ
14:44, 26 сентября 2019 5 211
Известного рязанского бизнесмена расстреляли в машине. Подробности
14:40, 26 сентября 2019 3 750
После жалоб на поборы уволили директора рязанской школы 3
17:33, 22 сентября 2019 2 005
«Замечательно у нас в городе живется». При подаче отопления в Рязани затопило еще один дом
Все новости
Форум