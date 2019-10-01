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Два рязанских предприятия выплатили работникам более 300 тысяч долга. Об этом сообщил
Директор ООО «Бархан» задолжал четырем работникам 275 тысяч рублей, а руководитель ООО «Сервистех» — более 83 тысяч одному работнику организации.
На руководителей завели уголовные дела за невыплату зарплаты свыше двух месяцев. По решению суда, каждую из организаций обязали заплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.
Так как долги погасили, мировой судья Рязанского районного суда рассмотрел ходатайство следователей о прекращении уголовных дел.
Постановления суда не вступили в законную силу и могут быть обжалованы в апелляционном порядке.
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