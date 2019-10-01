Дизайнеров попросили помочь с благоустройством рязанской больницы

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Рязанских дизайнеров попросили помочь в благоустройстве больницы №10. Об этом сообщил
По словам главврача Ольги Быстровой, на территории больницы, которая занимает около восьми гектаров, планируется провести полное благоустройство.
«Но своими силами это сделать сложно. Нам очень нужна безвозмездная помощь ландшафтных дизайнеров», — сказала Быстрова.
«Друзья, у вас большой простор для творчества, реализации креативных идей. Начинающие получат возможность на практике применить свои знания. Мэтры дизайна — принять участие в благотворительном проекте по благоустройству одной из крупнейших больниц города. Приглашаем к сотрудничеству всех. Мы и наши пациенты будем вам очень благодарны», — говорится в обращении к дизайнерам.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ полиции рассказали о ДТП с маршруткой, сбившей рязанку на тротуаре
|
cледующая новость →В среду в Рязанской области ожидается до +18 градусов. Прогноз погоды
Уже в первые дни после открытия моста водители стали сравнивать новое покрытие со стиральной доской, соцсети наполнились жалобами и насмешками.