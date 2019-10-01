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14:44, 1 октября 2019 227
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Дизайнеров попросили помочь с благоустройством рязанской больницы

Дизайнеров попросили помочь с благоустройством рязанской больницы

Рязанских дизайнеров попросили помочь в благоустройстве больницы №10. Об этом сообщил сайт регионального минздрава.

По словам главврача Ольги Быстровой, на территории больницы, которая занимает около восьми гектаров, планируется провести полное благоустройство.

«Но своими силами это сделать сложно. Нам очень нужна безвозмездная помощь ландшафтных дизайнеров», — сказала Быстрова.

«Друзья, у вас большой простор для творчества, реализации креативных идей. Начинающие получат возможность на практике применить свои знания. Мэтры дизайна — принять участие в благотворительном проекте по благоустройству одной из крупнейших больниц города. Приглашаем к сотрудничеству всех. Мы и наши пациенты будем вам очень благодарны», — говорится в обращении к дизайнерам.


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