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10:05, 1 октября 2019 651
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В аварии на трассе М-5 в Рязанской области пострадали четыре человека

В аварии на трассе М-5 в Рязанской области пострадали четыре человека

Фото: УМВД по Рязанской области

В понедельник, 30 сентября, в Рыбновском районе на 174-м километре адороги М5 «Урал» 65-летний рязанец на Toyota Land Cruiser Prado врезался в Lada. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

За рулем второй машины находился 29-летний местный житель. В результате аварии водители обоих автомобилей, а также два пассажира «Тойоты» в возрасте 83-х и 32-х лет получили травмы.

Пострадавшим оказали медицинскую помощь.


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