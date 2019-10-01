В аварии на трассе М-5 в Рязанской области пострадали четыре человека

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Фото: УМВД по Рязанской области
В понедельник, 30 сентября, в Рыбновском районе на 174-м километре адороги М5 «Урал» 65-летний рязанец на Toyota Land Cruiser Prado врезался в Lada. Об этом рассказали в
За рулем второй машины находился 29-летний местный житель. В результате аварии водители обоих автомобилей, а также два пассажира «Тойоты» в возрасте 83-х и 32-х лет получили травмы.
Пострадавшим оказали медицинскую помощь.
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Первый медицинский центр «СМ-Клиника» в Рязани открылся в начале сентября 2018 года и уже получил более тысячи благодарных отзывов.