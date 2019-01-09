Житель Скопина хранил дома более полкило марихуаны. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Полицейские получили информацию, что 27-летний житель Скопина причастен к незаконному обороту наркотиков. Они остановили машину, которой управлял этот мужчина.
В его автомобиле они обнаружили несколько самодельных контейнеров с пастообразным веществом, а в его дома — пакет с растительной смесью.
Экспертиза установила, что злоумышленник незаконно транспортировал более 21 грамма «синтетики» и полграмма гашишного масла, а в жилище он хранил 574 грамма марихуаны.
Сотрудники полиции выясняют все звенья цепи незаконного оборота наркотических средств.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ, по которой ему грозит до десяти лет лишения свободы.