За новогодние праздники рязанские автоинспекторы задержали почти сто пьяных водителей

Сотрудники полиции охраняли общественный порядок во время массовых мероприятий на праздновании Нового года, Рождества и в выходные дни, сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Во время праздничных богослужений, массовых мероприятий, гуляний и концертов, на которых собирались до нескольких тысяч человек, серьезных нарушений правопорядка не было допущено.
Отмечается, что за последние сутки 2018 года и в первые дни 2019 года на дорогах Рязанской области сотрудники полиции выявили 97 нетрезвых водителей.