В Рязани ветеран Великой Отечественной войны отметила 100-летний юбилей

Ветеран Великой Отечественной войны Татьяна Овчинникова отметила 100-летний юбилей. Об этом сообщил сайт администрации Рязани.
Татьяна Овчинникова родилась 8 января 1919 года в Сапожке. Она участвовала в Великой Отечественной войне, в том числе в обороне Москвы, служила в войсках ПВО. Награждена медалью «За оборону Москвы».
После войны женщина вышла замуж и уехала жить в Грузию. В начале 90-х она вернулась в Россию.
«За свою долгую жизнь воспитала троих детей, семерых внуков и четырех правнуков. Сейчас живет вместе с одним из сыновей, окруженная заботой и вниманием», — говорится в сообщении.
Представители мэрии и префектуры Московского района вручили ветерану поздравление от президента России, подарки и цветы.