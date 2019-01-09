В Старый Новый год в кафе «Фонтан» выступит Константин Панкратов

В Старый Новый год, 13 января, Константин Панкратов отметит свое 65-летние в кафе «Фонтан». Концерт обладателя звания «Легенда рязанского джаза» начнется в 20:00.
Панкратов играл на контрабасе и бас-гитаре во многих джаз- рок- и эстрадных коллективах. Он участник группы Feelin’s и автор нескольких собственных музыкально-поэтических проектов.
Участниками праздничного концерта станут известные рязанские музыканты и коллективы, которые так или иначе связаны с творчеством Контантина Панкратова:
- группа Верес и Валентина Рязанова;
- Группа СпектриZ;
- Владимир Власов (Йогов, Барашкин);
- Олег Тюрин;
- Группа Feelin’s.
Забронировать билеты можно по телефону