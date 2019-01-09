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16:40, 9 января 2019 2 323
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В Старый Новый год в кафе «Фонтан» выступит Константин Панкратов

В Старый Новый год в кафе «Фонтан» выступит Константин Панкратов

В Старый Новый год, 13 января, Константин Панкратов отметит свое 65-летние в кафе «Фонтан». Концерт обладателя звания «Легенда рязанского джаза» начнется в 20:00.

Панкратов играл на контрабасе и бас-гитаре во многих джаз- рок- и эстрадных коллективах. Он участник группы Feelin’s и автор нескольких собственных музыкально-поэтических проектов.

Участниками праздничного концерта станут известные рязанские музыканты и коллективы, которые так или иначе связаны с творчеством Контантина Панкратова:

  • группа Верес и Валентина Рязанова;
  • Группа СпектриZ;
  • Владимир Власов (Йогов, Барашкин);
  • Олег Тюрин;
  • Группа Feelin’s.

Забронировать билеты можно по телефону +7 (920) 954-23-37. Стоимость — от 500 до 700 рублей.


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