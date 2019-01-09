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15:10, 9 января 2019 86
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В Шилове заработала новая котельная

В Шилове заработала новая котельная

Фото: Издательство «Пресса»

В Шилове заработала новая котельная. Она снабжает теплом дома на улицах Стройкова, Юбилейная, Индустриальная, сообщает издательство «Пресса».

Директор Шиловского МУПТЭС Сергей Стерликов рассказал, что в конце прошлого отопительного сезона в котельной, подававшей тепло и горячую воду в микрорайон, два котла из трех вышли из строя. Они работали более 40 лет.

«Вкладывать средства в старую котельную, которая находится по ту сторону железной дороги и удалена от микрорайона на четыре с лишним километра, не было смысла. И тогда мы приняли решение реконструировать центральный тепловой пункт под новую котельную», — пояснил он.

Начальник котельной Михаил Исаев пояснил, что котельную оборудовали современными агрегатами.

«Есть электронный пульт регулирования нагрева теплоносителя в зависимости от уличной температуры. Это, во-первых, создает более комфортные условия для жителей домов, а во-вторых, снижает наши затраты на производство теплоэнергии», — сказал он.


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