В Шилове заработала новая котельная. Она снабжает теплом дома на улицах Стройкова, Юбилейная, Индустриальная, сообщает издательство «
Директор Шиловского МУПТЭС Сергей Стерликов рассказал, что в конце прошлого отопительного сезона в котельной, подававшей тепло и горячую воду в микрорайон, два котла из трех вышли из строя. Они работали более 40 лет.
«Вкладывать средства в старую котельную, которая находится по ту сторону железной дороги и удалена от микрорайона на четыре с лишним километра, не было смысла. И тогда мы приняли решение реконструировать центральный тепловой пункт под новую котельную», — пояснил он.
Начальник котельной Михаил Исаев пояснил, что котельную оборудовали современными агрегатами.
«Есть электронный пульт регулирования нагрева теплоносителя в зависимости от уличной температуры. Это, во-первых, создает более комфортные условия для жителей домов, а во-вторых, снижает наши затраты на производство теплоэнергии», — сказал он.