В Сасовском районе прошли рождественские скачки

В Сасовском районе состоялись «Рождественские гулянья». Об этом пишет издательство «
Праздник прошел на окраине села Устье. Гостей угощали полевой кухней, шашлыком, чаем и сладостями.
В традиционных скачках, которые стали «гвоздем программы», поучаствовали сасовские и шацкие коневоды.
Один из организаторов праздника, сасовский предприниматель Владимир Рожков впервые участвовал в скачках на собственной лошади и стал вторым. «Просто скакать — это одно, а вот соревноваться… это другое дело, захватывает», — отметил он.
Праздник «украсили» песнями, танцами, хороводами, русскими народными костюмами, скоморохами и коробейниками.
Глава администрации района Сергей Макаров отметил, что «Рождественские гулянья» стали знаковым событием в жизни Сасовского района, они «объединяют людей и собирают друзей».