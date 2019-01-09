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11:28, 9 января 2019 2 073
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В Сасовском районе прошли рождественские скачки

В Сасовском районе прошли рождественские скачки

Фото: Издательство «Пресса»

В Сасовском районе состоялись «Рождественские гулянья». Об этом пишет издательство «Пресса».

Праздник прошел на окраине села Устье. Гостей угощали полевой кухней, шашлыком, чаем и сладостями.

В традиционных скачках, которые стали «гвоздем программы», поучаствовали сасовские и шацкие коневоды.

Один из организаторов праздника, сасовский предприниматель Владимир Рожков впервые участвовал в скачках на собственной лошади и стал вторым. «Просто скакать — это одно, а вот соревноваться… это другое дело, захватывает», — отметил он.

Праздник «украсили» песнями, танцами, хороводами, русскими народными костюмами, скоморохами и коробейниками.

Глава администрации района Сергей Макаров отметил, что «Рождественские гулянья» стали знаковым событием в жизни Сасовского района, они «объединяют людей и собирают друзей».


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