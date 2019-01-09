В Рязанской области повысили предельные тарифы для платных дорог. Соответствующее постановление опубликовали на сайте правительства в среду, 9 января.
Теперь за один километр по платной дороге водитель легковой машины отдаст не более 13,85 рубля. Максимальная плата для трехосевых грузовиков за километр трассы с мостами или путепроводами составит 310,41 рубля.
Документ будет распространяться на дороги, которые построили или реконструировали инвесторы. Размер платы будет зависеть от высоты автомобиля, количества осей и наличия искусственных сооружений на платных участках дороги.
Напомним, в Рязани станут платными