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15:41, 9 января 2019 2 467
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В Рязанской области повысили предельные тарифы для платных дорог 1

В Рязанской области повысили предельные тарифы для платных дорог

Фото: © RZN.info / Мария Аверкина

В Рязанской области повысили предельные тарифы для платных дорог. Соответствующее постановление опубликовали на сайте правительства в среду, 9 января.

Предыдущие тарифы выросли на 15,4%.

Теперь за один километр по платной дороге водитель легковой машины отдаст не более 13,85 рубля. Максимальная плата для трехосевых грузовиков за километр трассы с мостами или путепроводами составит 310,41 рубля.

Документ будет распространяться на дороги, которые построили или реконструировали инвесторы. Размер платы будет зависеть от высоты автомобиля, количества осей и наличия искусственных сооружений на платных участках дороги.

Напомним, в Рязани станут платными продолжение Северного обхода и прямой проезд с Михайловского шоссе на Северную окружную.


© RZN.info

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