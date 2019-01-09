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19:38, 9 января 2019 453
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В Рязанском районе прошла елка главы администрации. Фото

В Рязанском районе прошла елка главы администрации. Фото

В среду, 9 января, в Полянской детской школе искусств прошла рождественская елка главы администрации. Об этом сообщил сайт района.

На праздник пригласили детей из многодетных, малообеспеченных и приемных семей, а также воспитанников воскресных школ с родителями.

Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой дети водили хоровод, пели песни и рассказывали стихотворения на рождественскую тематику. Воспитаннии Полянской ДШИ, устроили для гостей большой концерт.

«Музыкальные представления заворожили всех сидящих в зале. Дети подпевали знакомые песни, а кто помладше — и вовсе норовили выбежать танцевать на сцену рядом с такими же юными артистами», — отметили в сообщении.

Фото сайт Рязанского района


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