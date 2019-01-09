В Рязанском районе прошла елка главы администрации. Фото

В среду, 9 января, в Полянской детской школе искусств прошла рождественская елка главы администрации. Об этом сообщил
На праздник пригласили детей из многодетных, малообеспеченных и приемных семей, а также воспитанников воскресных школ с родителями.
Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой дети водили хоровод, пели песни и рассказывали стихотворения на рождественскую тематику. Воспитаннии Полянской ДШИ, устроили для гостей большой концерт.
«Музыкальные представления заворожили всех сидящих в зале. Дети подпевали знакомые песни, а кто помладше — и вовсе норовили выбежать танцевать на сцену рядом с такими же юными артистами», — отметили в сообщении.
Фото сайт Рязанского района